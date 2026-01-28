Promozione il ds Pantone La vittoria finale sarà un discorso a tre

Il ds Marco Pantone del Monturano non ha nascosto le sue preoccupazioni. Secondo lui, il campionato di Promozione nel girone B sarà una vera battaglia tra tre squadre. Pantone dice che la vittoria finale non sarà semplice e che bisognerà lottare fino alla fine per conquistare il titolo. La lotta si fa più accesa, e i tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida.

"Il campionato sarà una lotta a tre". È quanto dice il portorecanatese Marco Pantone, diesse del Monturano, sul girone B di Promozione. "Si tratta di un torneo livellato in alto, noi abbiamo pagato la sconfitta con la Vigor Montecosaro che tutti davano per spacciata e invece è lì a giocarsi la salvezza". Non ci sono formazioni che possono insidiare in testa Aurora Treia, Azzurra Colli e Azzurra Mariner, anche se quest’ultima è un po’ attardata. "Sono le realtà che hanno un qualcosa in più nell’organico, poi mancano 11 gare e tutto è ancora aperto". Vedere in testa l’Azzurra Colli non è una sorpresa? "Assolutamente no, non dimentichiamo che l’Azzurra ha disputato lo scorso anno la finale playoff, ha preso un tecnico come Alfonsi che è tra i migliori della categoria e ha una rosa molto forte". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

