La Fiorentina intensifica i suoi sforzi nella ricerca del direttore sportivo, con la decisione finale che spetta a Commisso. Tre nomi sono in cima alla lista dei candidati: Vagnati, Sabatini e Giuntoli. La scelta del nuovo ds rappresenta un passaggio cruciale per il progetto viola, richiedendo valutazioni attente e strategiche da parte del presidente. L’attesa cresce mentre si delineano i possibili scenari per il futuro della squadra.

© Calcionews24.com - Fiorentina, prosegue la caccia al ds: la scelta finale spetterà a Commisso. Sono tre i nomi in pole position per questo ruolo

Fiorentina, Commisso dovrà ragionare sulla possibilità di un ds. I nomi sono quelli di Vagnati, Sabatini oltre naturalmente a Giuntoli. Le ultime La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima finestra di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e costruire un gruppo in grado di centrare la salvezza. L’attuale classifica impone interventi mirati, sia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Ottolini Juve, è lui il nome in pole position: tre aspetti che stanno convincendo Comolli ad affidargli il ruolo di nuovo ds bianconero

Leggi anche: Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Fiorentina news/ Nicolussi Caviglia per il centrocampo. Caccia al vice Kean (5 agosto 2025) - I viola restano alla finestra per arricchire la rosa (5 agosto 2025) Il calciomercato Fiorentina continua a ... ilsussidiario.net

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Caccia al vice Dodo. Il nome è quello di Lamptey - Achiviata la bella vittoria di Presov contro il Polissya, e in attesa del debutto in campionato contro il Cagliari di domani pomeriggio (ore 18. lanazione.it

Fiorentina, ecco i possibili scenari. Anche la curva “caccia” Pioli. Palladino e Vanoli nomi forti - Lecce, gara che doveva segnare l’inizio della riscossa e che invece ha spinto ancora più ... lanazione.it

Vittorie per Roma, Juventus, Atalanta, Bologna e Fiorentina Sconfitte napoli ed Inter. La corsa per il posto aggiuntivo in Champions prosegue - facebook.com facebook