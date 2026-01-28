Ma quali prof schedati Ecco la verità sul questionario di Azione Studentesca

Questa mattina circola un questionario tra gli studenti, distribuito tramite un semplice QR code su un volantino. Il sondaggio chiede loro di raccontare com’è la loro vita tra aule fredde e gite saltate. Nessun sistema di

Basta un QR code su un volantino. Un semplice link per accedere a un sondaggio, distribuito tra gli studenti da Azione Studentesca, per chiedere cosa ne pensano della loro vita quotidiana tra aule fredde e gite saltate. E poi, una sola domanda, una domanda ‘proibita' che sembra aver toccato un nervo scoperto, scatenando un putiferio politico. “Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante l'orario di lezione?”. Una questione semplice, diretta. Eppure, a sinistra è suonata come una dichiarazione di guerra. Immediato è stato il coro di accuse: “liste di proscrizione”, “regimi totalitari”, fino all'intervento della segretaria del Pd Elly Schlein, che ha invocato a gran voce il ritiro immediato di quell'iniziativa “pericolosa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un episodio ha acceso il dibattito tra gli studenti.

Azione Studentesca, movimento legato alla destra giovanile, ha avviato una campagna intitolata

