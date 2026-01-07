Stellantis nel 2025 produzione in calo del 20%

Nel 2025, la produzione di Stellantis in Italia subirà una diminuzione del 20%, confermando le previsioni di un anno difficile rispetto al 2024. La riduzione della capacità produttiva riflette le sfide del settore automobilistico, influenzate da vari fattori economici e di mercato. Questi dati evidenziano le difficoltà e le dinamiche in atto nell’industria automobilistica italiana, in un contesto di cambiamenti e incertezze a livello globale.

Torino, 7 gennaio 2026 – Confermate, per il 2025, le stime di ulteriore peggioramento dei dati produttivi di Stellantis Italia, rispetto al già difficile 2024. Nel 2025 sono state realizzate 379.706 unità tra autovetture e veicoli commerciali, con un calo del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dal report Fim Cisl sull'anno 2025 su produzione e occupazione degli stabilimenti italiani del Gruppo Stellantis, presentato a Torino. Nel dettaglio, le autovetture segnano un -24,5% (213.706 unità), "un dato così negativo non si vedeva da 70 anni", commenta il segretario generale Fim-Cisl Ferdinando Uliano.

