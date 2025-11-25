Per una cultura del dono convegno a Falcone | le testimonianze dei maestri cattolici e delle associazioni

Sabato 22 novembre, in un’avveniristica aula consiliare del municipio di Falcone si sono trovati i maestri cattolici della locale sezione Associazione Italiana Maestri Cattolici e i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato presenti nel comune di Falcone, per discutere sul tema “Per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Un dono per la vita: l’Avis Marsala porta la cultura della solidarietà nelle scuole #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Diocesi: Bologna, domani convegno “Sostegno economico alla Chiesa e cultura del dono” con il card. Zuppi e Tremonti - Domani, alle 18, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, interverrà al convegno “Sostegno economico alla Chiesa e cultura del dono. Scrive agensir.it

Diocesi: Trani, l’8 luglio il convegno su “La cultura del dono” - Sabato 8 luglio, a Trani, presso la Casa della carità “Don Giuseppe Rossi” in via Malcangi 78, dalle 16. Segnala agensir.it

Agrigento Capitale della Cultura ricorda Falcone e Borsellino - La Regione Siciliana ha varato un programma di manifestazioni collaterali che si innesta nel progetto culturale di "Agrigento 2025" e si ... Scrive ansa.it