Quando torna l’Italia in Coppa Davis nel 2026? Azzurri ancora in casa e sempre più primi nel ranking

Situazione identica a quella di quest'anno, quella che vedrà coinvolta l'Italia nel 2026. La squadra azzurra, infatti, tornerà in campo in Coppa Davis soltanto nel mese di novembre, direttamente nelle Final Eight. Questo per due motivi. Il primo è prettamente legato al format della Davis, che attualmente osserva il seguente modello: due turni a eliminazione diretta e poi Final Eight in un'unica sede, in questo caso a Bologna. In particolare, nel primo turno eliminatorio non gioca la Spagna, che è la finalista in carica ed è per questo esentata. Allo stesso modo, questo fa sì che i playoff del secondo turno siano sette, e non otto, dal momento che un posto è già riservato all'Italia.

Torna Tgr Mezzogiorno Italia. Domani, sabato 22 novembre, alle 10.55 su Rai 3 Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook

Torna Italia Direzione Nord, appuntamento per il 24 Novembre in Triennale Vai su X

L’Italia vince la sua quarta Coppa Davis: Cobolli batte Munar in tre set, Spagna sconfitta 2-0 - Terzo trionfo di fila, ma prima volta in casa per gli azzurri: Berrettini supera Carreno Busta, Cobolli ha la meglio di Munar 1- Si legge su repubblica.it

Azzurri da leggenda: la Davis torna a Bologna con Berrettini e Cobolli protagonisti - L’Italia la Coppa Davis e, senza Sinner, trova in Berrettini e Cobolli i protagonisti di un trionfo che conferma l’età dell’oro del tennis azzurro ... Lo riporta tg.la7.it

Coppa Davis, l'Italia è campione: eccezionali Cobolli e Berrettini, Spagna dominata 2-0 - Un'impresa straordinaria consente all'Italtennis di vincere la Coppa Davis per la terza volta di fila: Cobolli è granitico, rimonta Munar e consegna il punto decisivo agli azzurri ... Da msn.com