pregiudicato aggredisce infermiere

Un uomo con precedenti ha preso d’assalto il pronto socorso della Clinica Città di Brescia, aggredendo un’infermiera. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo voleva vedere la madre ricoverata, ma il Tribunale gli aveva vietato di avvicinarsi. La scena si è svolta in modo rapido, con il personale sotto shock per quanto accaduto. La polizia sta ora indagando sull’accaduto e sul motivo dell’aggressione.

Terrore al pronto soccorso della Clinica Città di Brescia, preso d’assalto da un pregiudicato. L’uomo, forse, voleva raggiungere la madre ricoverata a cui, però, non poteva avvicinarsi per decisione del Tribunale. Così è dato in escandescenze e si è reso protagonista di una nuova aggressione al personale sanitario bresciano. Gli agenti della "Squadra Volanti" della Polizia di Stato in servizio per la Questura di Brescia hanno denunciato un 45enne residente in città. L’uomo, pluripregiudicato, era già noto per vari reati e destinatario di misure cautelari per violenti maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

