Valditara | Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato

Il 15 dicembre si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, istituita nel 2024. Un'occasione per sensibilizzare sull'importanza di rispettare chi opera nel settore dell'istruzione e per condannare con fermezza ogni forma di aggressione, sottolineando il valore del rispetto e della tutela del personale scolastico.

© Iltempo.it - Valditara: “Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato” Il 15 dicembre ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, istituita nel 2024 con l'obiettivo di promuovere una cultura del rispetto che condanni con fermezza ogni forma di aggressione verso chi lavora nel mondo della scuola. Per contrastare questi fenomeni sono state approvate misure mirate e concrete. In particolare sono state incrementate le pene previste per i reati di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale nei casi in cui la vittima appartenga al personale scolastico. Sono state introdotte sanzioni pecuniarie da 500 a 10. Iltempo.it Valditara: “Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato” - Il 15 dicembre ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, istituita nel 2024 con l’obiettivo di promuovere una cultura del ... iltempo.it

Valditara: “Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato”. Arresto in flagranza e multe fino a 10mila euro contro le violenze - Il sistema scolastico riconosce per la prima volta con una ricorrenza dedicata il fenomeno delle aggressioni al personale scolastico. orizzontescuola.it

A Roma la “lista degli stupri” del Liceo Carducci sconvolge la comunità scolastica: il CNDDU denuncia la deriva culturale e rivolge un appello urgente al Ministro Valditara Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda - facebook.com facebook