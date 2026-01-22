A Vercelli, un uomo pregiudicato è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un minorenne e aver aggredito il padre della vittima. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’individuo e garantire la sicurezza della vittima. L’episodio sottolinea l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza nella comunità.

Un uomo è stato fermato dopo una tentata rapina ai danni di un minorenne e una successiva aggressione al padre della vittima. L’episodio si è verificato lo scorso 16 gennaio in Via Cadore, a Vercelli, dove il pronto intervento della Polizia ha permesso di bloccare il responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. Tentata rapina a Vercelli L'inseguimento e il secondo tentativo di aggressione L'arresto e la resistenza agli agenti Le indagini e i precedenti dell'arrestato Tentata rapina a Vercelli L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte di un cittadino che aveva assistito all’accaduto e aveva deciso di inseguire personalmente il presunto autore della tentata rapina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina un minorenne e aggredisce il padre della vittima a Vercelli, arrestato pregiudicato

