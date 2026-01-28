Preghiera della sera 28 Gennaio 2026 | Aiutami ad essere fedele

Questa sera, molti si sono fermati un momento per pregare e trovare conforto. La preghiera della sera del 28 gennaio 2026 si conclude con una richiesta semplice ma profonda: “Aiutami ad essere fedele”. È un invito a affidare a Dio le fatiche del giorno e a trovare pace nel suo amore, prima di lasciarsi andare al riposo. Un gesto che torna utile a chi cerca un momento di calma e di riflessione prima di dormire.

Concludiamo questo mercoledì con un respiro di fede: "Aiutami ad essere fedele" è la preghiera per affidare a Dio ogni stanchezza e riposare nel Suo amore, ritrovando la pace interiore prima del sonno. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi.

