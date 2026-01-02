Pratola Serra auto si ribalta in via Nazionale delle Puglie

Alle ore 09:00 di oggi, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto a Pratola Serra, in via Nazionale delle Puglie, dopo una segnalazione dei Carabinieri riguardante un incidente stradale. Un’auto si è ribaltata lungo la strada, richiedendo l’intervento dei soccorritori per la gestione della situazione. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di aggiornamento.

Intorno alle ore 09:00 di oggi, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto a Pratola Serra, in via Nazionale delle Puglie, a seguito di una segnalazione dei Carabinieri, per un incidente stradale.Cosa è accaduto: dinamica ancora da accertarePer cause in corso di accertamento, una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Pratola Serra, auto si ribalta in via Nazionale delle Puglie Leggi anche: Lotto, vinti 100.000 euro a Pratola Serra Leggi anche: Fuoco, fiamme e patate: festa e tradizione a Serra di Pratola Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Montemiletto: auto si ribalta, conducente bloccato nel groviglio di lamiere - L'articolo Montemiletto: auto si ribalta, conducente bloccato nel groviglio di lamiere proviene da OttoPagine. msn.com

AVVISO ALLA CITTADINANZA – INTERRUZIONE IDRICA Il Comune di Pratola Serra informa la cittadinanza che, a causa di un importante guasto alla rete idrica in via Gustavo Picardo, si stanno registrando disservizi e mancanza d’acqua in alcune zone - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.