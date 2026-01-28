Porto-Rangers Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Dragoni all’assalto per la qualificazione

Nell’ultima partita del girone di Europa League, il Porto si prepara a ricevere i Rangers in casa. I Dragoni cercano una vittoria per salire almeno una posizione e arrivare tra le prime otto. Attualmente sono in nona posizione, appaiati al Betis, ma la differenza reti li penalizza. La sfida si gioca questa sera alle 21:00, con entrambe le squadre che puntano a chiudere al meglio il girone e sperano in un risultato favorevole per passare il turno.

Nell'ultima giornata del maxi-girone di Europa League, il Porto chiuderà contro i Rangers in casa, con l'obiettivo di riuscire a scalare almeno una posizione e garantirsi un posto nelle prime 8: al momento i Dragoni sono appaiati al Betis ma la peggiore differenza reti li colloca al nono posto. Il pareggio di Plzen ha portato.

