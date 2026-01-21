Il match tra Rangers e Ludogorets Razgrad, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta il penultimo turno di Europa League. Con i Rangers ormai eliminati dalla corsa alla qualificazione, si affrontano due squadre con obiettivi diversi. Di seguito, vengono analizzati le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa partita.

Penultimo turno di Europa League e un Rangers di fatto fuori dalla lotta per la qualificazione riceve in casa il Ludogorets Razgrad. I Gers hanno fatto appena 1 punto in 6 gare, e neppure con 2 vittorie in altrettante gare riuscirebbero ad entrare nei 24. Meglio concentrarsi sul campionato e sulla coppa, dove comunque la lepre Heart è in testa con 6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rangers-Ludogorets Razgrad (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Rangers-Ludogorets Razgrad (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Rangers e Ludogorets Razgrad, valido per l'Europa League il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta il penultimo turno della fase a gironi.

Leggi anche: Ferencvaros-Ludogorets Razgrad (Europa League, 06-11-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Rangers-Ludogorets Razgrad (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Europa League 2025 - 2026 › Girone Unico; Pronostico Rangers vs Ludogorets 22 Gennaio 2026; Rangers-Ludogorets Razgrad Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici.

Pronostico Rangers vs Ludogorets 22 Gennaio 2026Il 22 gennaio 2026 i Rangers FC affrontano il Ludogorets Razgrad allo Ibrox Stadium di Glasgow per una delle ultime giornate della fase a gironi di Europa ... europacalcio.it

Pronostico Rangers-Ludogorets: tre punti per l’orgoglioRangers-Ludogorets è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Rangers-Ludogorets Razgrad (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/BDF5GZj #scommesse #pronostici x.com