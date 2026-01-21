Rangers-Ludogorets Razgrad Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Rangers e Ludogorets Razgrad, valido per l'Europa League il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta il penultimo turno della fase a gironi. Con i Rangers ormai esclusi dalla corsa, l’incontro offre spunti di analisi su formazioni, quote e pronostici. Una partita che, pur senza implicazioni di qualificazione, mantiene interesse per gli appassionati e gli esperti del calcio europeo.

Penultimo turno di Europa League e un Rangers di fatto fuori dalla lotta per la qualificazione riceve in casa il Ludogorets Razgrad. I Gers hanno fatto appena 1 punto in 6 gare, e neppure con 2 vittorie in altrettante gare riuscirebbero ad entrare nei 24. Meglio concentrarsi sul campionato e sulla coppa, dove comunque la lepre Heart è in testa con 6.

