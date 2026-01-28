Pomigliano Slai Cobas contro i tavoli di crisi | convocata un’assemblea operaia

Questa mattina a Pomigliano è stata convocata un’assemblea operaia per discutere della crisi di Stellantis. I lavoratori sono in fermento e si oppongono ai “tavoli di crisi” promossi dalle istituzioni. La tensione si percepisce tra chi teme il peggio e chi chiede soluzioni concrete. La mobilitazione cresce e si prepara una giornata di confronto diretto tra operai e rappresentanti delle aziende.

Un clima di forte contestazione accompagna la nuova convocazione dei tavoli istituzionali sulla crisi industriale di Stellantis. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Pomigliano, Slai Cobas contro i "tavoli di crisi": convocata un'assemblea operaia

Pomigliano d'Arco, è morto Vittorio Granillo fondatore e dirigente del sindacato operaio autorganizzato Slai CobasLutto nel sindacato di base per la morte del cofondatore dello Slai Cobas, Vittorio Granillo. Lo rendono noto i militanti del sindacato a Pomigliano d'Arco, che annunciano una camera ardente per ... ilmattino.it

Ravennawebtv. . Manifestazione a Ravenna contro gli arresti e le deportazioni delle popolazioni indigene in India Il 27 gennaio lo Slai Cobas ha organizzato un sit-in a Ravenna, a Porta Adriana, a sostegno di una delegazione internazionale impegnata a Bru

