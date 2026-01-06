Campidoglio | riparte Assemblea capitolina Aula convocata per 8 gennaio

L’Assemblea capitolina riprende le sue attività dopo la pausa natalizia, con l’aula convocata per l’8 gennaio. La maggioranza si è recentemente rafforzata includendo i consiglieri di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, e Dario Nanni del gruppo Misto. La ripresa delle sedute segna un momento importante per l’operato dell’assemblea e per i prossimi impegni dell’amministrazione comunale.

Dopo la pausa in occasione delle festività natalizie, le attività dell’Assemblea capitolina riprendono con un rinnovato assetto della maggioranza, che ora comprende i due consiglieri di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, insieme al consigliere del gruppo Misto, Dario Nanni. L’Aula Giulio Cesare, a seguito della conferenza dei capigruppo che si è tenuta ieri, è convocata per giovedì 8 gennaio dalle ore 10 alle 15. All’ordine del giorno figurano molteplici delibere relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, oltre a una serie di mozioni provenienti sia dalla maggioranza che dall’opposizione, il cui voto sarà determinante per definire l’orientamento della maggioranza nei mesi a venire. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

