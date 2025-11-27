In arrivo 1.500 nuovi punti luce | investimento da 770mila euro

È in corso di realizzazione l’intervento di riqualificazione all’impianto di illuminazione pubblica a Forlimpopoli a cura di Hera Luce. Sono interessati circa 1.500 punti luce nelle zone del centro storico, a nord della via Emilia, via Circonvallazione, via Matteotti, area del parco urbano e altre aree del forese, e prevede la sostituzione delle lampade al sodio, ai vapori di mercurio e ioduri metallici, con una illuminazione a led di ultima generazione con un investimento di circa 770.000 euro. I fondi iniziali saranno a carico di Hera luce che poi recupererà i soldi grazie al risparmio energetico dei nuovi impianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

