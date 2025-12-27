Illuminazione pubblica, pronti 65mila euro per i nuovi punti luce.

Quando i nuovi punti del territorio da illuminare, li suggeriscono i cittadini. "Sono state fondamentali le segnalazioni che abbiamo raccolto dai cittadini anche durante il banchetto del martedì al mercato cittadino" ha detto il sindaco di Bondeno Simone Saletti. È questo il filo conduttore che l’amministrazione comunale ha scelto di seguire per tracciare il nuovo progetto di miglioramento dell’ illuminazione pubblica del territorio stanziando, nella seduta di giunta dei giorni scorsi, 65mila euro per questa finalità. Lo scorso anno ne aveva messi in campo 145mila. "L’obiettivo è quello di proseguire nell’opera di efficientamento degli impianti – sottolinea Saletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

