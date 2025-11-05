Polizia Locale Leporano Usb proclama stato di agitazione e chiede intervento del Prefetto     

Tarantini Time Quotidiano Il Coordinamento Regionale dell’Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego Puglia proclama lo stato di agitazione del Personale del Comparto di Polizia Locale del Comune di Leporano a partire da oggi, mercoledì 5 novembre, e chiede al Prefetto di Taranto di essere convocato urgentemente insieme all’amministrazione comunale per l’esperimento della conciliazione amministrativa previsto dalla normativa, data la peculiarità e l’importanza del servizio pubblico erogato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Leporano. Al centro, una serie di criticità vertenziali. Nello specifico, l’omesso pagamento da parte dell’Amministrazione Comunale delle maggiorazioni previste per i lavoratori turnisti del comparto, nonostante l’invito bonario e conciliativo rivolto al Comune dagli stessi lavoratori; l’omesso versamento da parte dello stesso ente del contributo di parte datoriale, destinato alla previdenza integrativa degli operatori; l’irrituale allocazione del personale di Polizia Locale in ambienti di lavoro non idonei all’attività operativa specifica; l’altrettanto irrituale ripartizione da parte dell’amministrazione comunale di Leporano del monte ore straordinario in occasione della consultazione elettorale regionale prevista per i prossimi 23 e 24 novembre, nei confronti degli operatori di Polizia Locale chiamati ad assicurare i servizi di vigilanza schede, la scorta plichi e la defissione elettorale; la non osservanza delle corrette relazioni sindacali da parte del Comune, che ha proceduto alla redistribuzione del fondo di salario accessorio di tutti i lavoratori comunali relativamente all’attribuzione dell’indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative senza prevedere confronto e contrattazione con sindacati e rsu, e costituendo il fondo di salario accessorio del 2025, solo dopo il conferimento delle indennità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Polizia Locale Leporano. Usb proclama stato di agitazione e chiede intervento del Prefetto