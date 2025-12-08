Elmas a Dazn | Non ci aspettavamo la Juventus senza attaccanti Quando lo abbiamo visto Conte ci ha detto di…
Elmas a Dazn: il giocatore del Napoli ha parlato dopo la gara del Maradona contro la Juventus. Tutte le sue dichiarazioni. Eljif Elmas, giocatore azzurro, ha parlato a Dazn analizzando Napoli Juve. RUOLO – « In campo posso fare tutto, in questo momento serve fare il mediano e penso di aver risposto bene. L’importante è che abbia vinto la squadra, se serve qualcos’altro ci provo. Giocare con McTominay è stato bello, lui è un po’ più offensivo e io ho cercato di coprirlo. Per giocare in questa posizione devi essere intelligente, altrimenti non riesci a coprire tutto ». JUVE SENZA ATTACCANTI – « Abbiamo preparato la partita come se giocassero con una punta, ma quando abbiamo visto che la Juve era senza attaccanti il mister ci ha detto di andare comunque a prenderli, non ci importava la loro formazione e abbiamo ottenuto questi tre punti importanti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
