Protocollo d' intesa sull' Amministrazione condivisa fra Anci Sicilia e Csv siciliani

Firmato il Protocollo d'intesa sull'Amministrazione condivisa fra ANCI Sicilia e CSV siciliani per facilitare il percorso di trasformazione del rapporto tra istituzioni, cittadinie e Terzo Settore attraverso la stipula dei patti di collaborazione. L'accordo è stato siglato, questa mattina, al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

