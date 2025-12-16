istituto nazionale dei tumori di milano vince il bando roche per la ricerca clinica a supporto di data manager e infermieri di ricerca
L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha vinto il bando Roche dedicato al supporto della ricerca clinica, con un progetto focalizzato sull’oncologia. La selezione, condotta dalla dottoressa Cristina Ferraris, riconosce l’impegno dell’istituto nel migliorare le competenze di Data Manager e Infermieri di Ricerca, contribuendo allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.
Milano, 16 dicembre 2025 – La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori si aggiudica il bando “Roche per la ricerca clinica - A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca” con un progetto in oncologia, candidato dalla dottoressa Cristina Ferraris e selezionato e valutato. Milanotoday.it
“Ho preso un granchio”: i ragazzi del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano tornano a raccontarsi con Gerry Scotti e Max Angioni - La serie TV ideata e interpretata dai giovani pazienti oncologici torna su La5 dal 15 dicembre con Max Angioni e Gerry Scotti ... ilfattoquotidiano.it
Percorsi più veloci e terapie su misura: come l’AI sta cambiando l’oncologia - All’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il Post ESMO AI anticipa la prossima rivoluzione: assistenti intelligenti basati sull’intelligenza artificiale che aiutano i medici a individuare il tratta ... corrierenazionale.it
Informazioni da ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) Ultimi giorni per la compilazione del Censimento della Popolazione 2025 Le famiglie e individui scelti da ISTAT che ancora non hanno compilato il questionario devono contattare al più prest - facebook.com facebook
Tornano i ragazzi del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per raccontare con sincerità, tenerezza e ironia la vita in ospedale, con il sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia e la collaborazione di Mediafriends #HoPresoUnGran x.com
