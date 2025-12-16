istituto nazionale dei tumori di milano vince il bando roche per la ricerca clinica a supporto di data manager e infermieri di ricerca

L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha vinto il bando Roche dedicato al supporto della ricerca clinica, con un progetto focalizzato sull’oncologia. La selezione, condotta dalla dottoressa Cristina Ferraris, riconosce l’impegno dell’istituto nel migliorare le competenze di Data Manager e Infermieri di Ricerca, contribuendo allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

Milano, 16 dicembre 2025 – La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori si aggiudica il bando “Roche per la ricerca clinica - A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca” con un progetto in oncologia, candidato dalla dottoressa Cristina Ferraris e selezionato e valutato. Milanotoday.it

