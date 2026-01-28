Polemica in Consiglio regionale Spunta un prestito da 5 milioni alla Fondazione Milano Cortina

In Consiglio regionale si apre una nuova polemica. Le opposizioni di centrosinistra accusano la Giunta di centrodestra di aver approvato un prestito di 5 milioni di euro alla Fondazione Milano Cortina senza un vero confronto. La questione divide le forze politiche e crea tensioni tra chi sostiene la trasparenza e chi difende la decisione della maggioranza. La vicenda si sviluppa in un clima di accesa discussione, con le opposizioni che chiedono chiarimenti e spiegazioni sui criteri di questa operazione.

Le opposizioni di centrosinistra denunciano quello che considerano un vero e proprio blitz della Giunta di centrodestra. Mauro Piazza, sottosegretario leghista con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, spiega invece che l'emendamento al centro delle proteste era necessario per "garantire un'adeguata disponibilità di cassa alla Fondazione Milano Cortina " e precisa che "quei 5 milioni di euro rappresentano un prestito che era stato concesso anche l'anno scorso alla stessa Fondazione e che dovrà essere restituito entro luglio del 2026". Non dettaglia, però, a che servano esattamente quei soldi alla Fondazione.

