Milano – Cortina polemica tedofori | la replica di Fondazione

Il Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026 ha diffuso una nota ufficiale in risposta alle critiche di Silvio Fauner sul processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica. La comunicazione chiarisce i criteri adottati e ribadisce l’impegno a garantire trasparenza e rispetto delle procedure, in un contesto di confronto sui valori e l’organizzazione delle prossime Olimpiadi.

La nota da parte del comitato organizzatore. In merito alle osservazioni avanzate dall'ex fondista Silvio Fauner sul metodo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, il Comitato Organizzatore ha condiviso una nota stampa. "Pur nel massimo rispetto per la sua straordinaria carriera sportiva, Fauner non è stato invitato a partecipare alla staffetta perché attualmente ricopre una carica politica, quella di vicesindaco del Comune di Sappada. Si tratta di una condizione che rientra tra i criteri di esclusione previsti e chiaramente indicati nel regolamento pubblicato sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina, la figuraccia sui tedofori diventa un caso politico. Lega: “Miti dello sport esclusi, è sconcertante”. Abodi: “Voglio capire i criteri” - apre allo scontro istituzionale: è polemica per la scelta di influencer e celebrità per portare la fiamma ... ilfattoquotidiano.it

Milano-Cortina, la rabbia di Fauner: “I cantanti preferiti agli atleti” Durissimo Salvini: “Sconcertato” - L'oro di Lillehammer 1994 accusa: "Nessuno ci ha coinvolto nell'organizzazione e non abbiamo neanche i biglietti per assistere alle gare". panorama.it

#Allegri tedoforo per #MilanoCortina, emozionato con la Fiamma a Borgomanero x.com

Alloggi triplicati a Cortina, mentre Milano resta accessibile (si fa per dire) con 300 euro a notte facebook

