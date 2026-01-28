Pneumologo Aliberti | Disostruzione vie aeree primo step per controllo bronchiectasie

Questa mattina, lo pneumologo Aliberti ha ribadito che la prima fase nel trattamento delle bronchiectasie è la disostruzione delle vie aeree. Ricorda che è importante che anche i pazienti imparino a eliminare correttamente l’espettorato, perché senza questa operazione il controllo della malattia risulta più difficile. Aliberti sottolinea che il lavoro di un team multidisciplinare, con medici e infermieri, è essenziale per guidare i pazienti in questa fase.

"L'approccio multidisciplinare nella gestione delle bronchiectasie è fondamentale. Lo pneumologo, l'infermiere, il professionista sanitario, devono essere in grado di supportare e insegnare al paziente una corretta disostruzione delle vie aeree perché l'eliminazione dell'espettorato è il primo passo per il controllo di questa malattia". Lo ha detto Stefano Aliberti, professore di Malattie dell'apparato respiratorio presso il dipartimento di Scienze biomediche dell'Humanitas University e direttore Uo di Pneumologia, Irccs Humanitas Research Hospital di Rozzano (Mi), partecipando all'incontro organizzato dalla farmaceutica Insmed, a Milano, per fare il punto sull'evoluzione della gestione clinica delle bronchiectasie e sulle nuove opzioni terapeutiche in fase di sviluppo.

