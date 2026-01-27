Salute pneumologo Blasi | A breve farmaci che riducono ospedalizzazioni da bronchiectasie
La ricerca ha permesso di identificare gli endotipi infiammatori nei pazienti con bronchiectasie, facilitando lo sviluppo di farmaci che ridurranno le ospedalizzazioni. In particolare, l'infiammazione neutrofila rappresenta l’80% dei casi ed è responsabile di danni significativi ai tessuti bronchiali e polmonari. Questi progressi potrebbero migliorare la gestione delle patologie respiratorie e la qualità di vita dei pazienti.
Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - "Grazie alla ricerca abbiamo identificato gli endotipi infiammatori dei pazienti con bronchiectasie e nell'80% dei casi l'endotipo infiammatorio è legato all'infiammazione neutrofila, un'infiammazione devastante per i bronchi perché induce lesioni bronchiali e del parenchima, quindi del tessuto polmonare. A breve avremo a disposizione farmaci inibitori di Dpp-1 (dipeptidil peptidasi 1), un enzima che carica il neutrofilo a livello del midollo osseo con enzimi infiammatori, mantenendo però l'attività immunitaria del neutrofilo. Quindi il neutrofilo arriva nel polmone ed è capace di combattere le infezioni, ma non più di indurre infiammazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
