La ricerca ha permesso di identificare gli endotipi infiammatori nei pazienti con bronchiectasie, facilitando lo sviluppo di farmaci che ridurranno le ospedalizzazioni. In particolare, l'infiammazione neutrofila rappresenta l’80% dei casi ed è responsabile di danni significativi ai tessuti bronchiali e polmonari. Questi progressi potrebbero migliorare la gestione delle patologie respiratorie e la qualità di vita dei pazienti.

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - "Grazie alla ricerca abbiamo identificato gli endotipi infiammatori dei pazienti con bronchiectasie e nell'80% dei casi l'endotipo infiammatorio è legato all'infiammazione neutrofila, un'infiammazione devastante per i bronchi perché induce lesioni bronchiali e del parenchima, quindi del tessuto polmonare. A breve avremo a disposizione farmaci inibitori di Dpp-1 (dipeptidil peptidasi 1), un enzima che carica il neutrofilo a livello del midollo osseo con enzimi infiammatori, mantenendo però l'attività immunitaria del neutrofilo. Quindi il neutrofilo arriva nel polmone ed è capace di combattere le infezioni, ma non più di indurre infiammazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, pneumologo Blasi: "A breve farmaci che riducono ospedalizzazioni da bronchiectasie"

Approfondimenti su Bronchiectasie

L'influenza di tipo K rimane una preoccupazione, con una possibile prolungata diffusione fino a fine febbraio.

Le bronchiectasie rappresentano una malattia polmonare infiammatoria cronica e progressiva, che richiede approcci clinici specifici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bronchiectasie

Salute, pneumologo Blasi: A breve farmaci che riducono ospedalizzazioni da bronchiectasieGrazie alla ricerca abbiamo identificato gli endotipi infiammatori dei pazienti con bronchiectasie e nell'80% dei casi l’endotipo infiammatorio è legato all'infiammazione neutrofila, un’infiammazione ... adnkronos.com

Salute, esperti a confronto su burden, gestione clinica e terapie delle bronchiectasieRoma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Le bronchiectasie sono una grave malattia polmonare infiammatoria cronica e progressiva. Nonostante siano la terza malattia cronica delle vie aeree più comune dopo l ... lanuovasardegna.it

#ProfessionistiSantAnna Oggi vi presentiamo il dott. Stefano Mosillo, pneumologo, che ogni giorno si prende cura della salute respiratoria dei suoi pazienti con competenza, attenzione e ascolto. Dalla diagnosi al trattamento delle patologie polmonari, il dott. - facebook.com facebook