Crans-Montana | l’incendio ‘avvelena’ i polmoni 3 problemi per le vie aeree

L’incendio di Crans-Montana ha causato una grave intossicazione da fumo e sostanze tossiche, con effetti diretti sulle vie aeree. L’inalazione di fumi caldi e sostanze nocive può portare a problemi respiratori simili alle ustioni, rappresentando un rischio serio per la salute delle persone coinvolte. È importante monitorare attentamente gli effetti dell’esposizione e adottare le misure di sicurezza necessarie.

