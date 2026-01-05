Crans-Montana | l’incendio ‘avvelena’ i polmoni 3 problemi per le vie aeree
L’incendio di Crans-Montana ha causato una grave intossicazione da fumo e sostanze tossiche, con effetti diretti sulle vie aeree. L’inalazione di fumi caldi e sostanze nocive può portare a problemi respiratori simili alle ustioni, rappresentando un rischio serio per la salute delle persone coinvolte. È importante monitorare attentamente gli effetti dell’esposizione e adottare le misure di sicurezza necessarie.
“L’intossicazione da fumo e sostanze tossiche liberate dagli i ncendi in luoghi chiusi è grave proprio come le ustioni, perché nel caso di eventi come quello di Crans-Montana si è costretti a inalare fumi tossici a temperature elevate”. Parola di Federica Poli, pneumologa dell’Irccs Policlinico San Donato di Milano, che analizza con LaPresse le conseguenze dell’esposizione a roghi come quello, senza precedenti, divampato nella discoteca svizzera e costato la vita a 40 ragazzi, tra cui i sei italiani Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, tra i feriti molti giovani: “Cercavano di scappare ma non c'era vie di fuga”
Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, tra i feriti molti giovani: “Cercavano di scappare ma non c'erano vie di fuga”
Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook
Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.