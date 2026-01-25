Schlein punzecchia Piantedosi | Agenti dell’ICE in Italia? Noi il problema lo vediamo

Elly Schlein ha commentato le recenti dichiarazioni di Piantedosi riguardo alla presenza di agenti dell’ICE in Italia, esprimendo una certa insoddisfazione. La leader dell’opposizione ha sottolineato come, secondo lei, il chiarimento fornito dal ministro non abbia risposto pienamente alle preoccupazioni sollevate. Non è la sola a manifestare dubbi: anche altre figure dell’opposizione hanno espresso riserve sulla posizione ufficiale del governo in merito.

L'opinione pubblica italiana continua a seguire con attenzione le confuse notizie che in questi giorni arrivano da ambienti politici. L'ICE arriverà veramente in Italia? Una domanda che porta con sé una serie di specifiche, in particolare sull'uso che lo Stato ha intenzione di fare di queste forze americane. Proprio qualche giorno fa aveva infatti iniziato a circolare la notizia, riferita da Il Fatto Quotidiano, che agenti dell'Agenzia federale anti immigrazione Usa sarebbero stati inviati nel nostro Paese in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Un'indiscrezione che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ha respinto immediatamente, smentendo e ridimensionando il caso.

