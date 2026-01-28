Pisa due influencer di Onlyfans scoperte dalla Guardia di Finanza | hanno evaso 800mila euro al fisco

La Guardia di Finanza di Pisa ha scoperto due influencer di Onlyfans che hanno evaso complessivamente 800mila euro al fisco. Si tratta di una donna italiana di 30 anni e di una donna bulgara di 46, entrambe residenti nella provincia. La 30enne ha evaso circa 300mila euro, mentre la 46enne ne ha nascosti al fisco circa mezzo milione. Le Fiamme Gialle hanno iniziato le verifiche dopo aver notato movimenti sospetti sui conti bancari delle due donne. Ora sono sotto processo per evasione fiscale.

