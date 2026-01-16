Scoperte due influencer di OnlyFans in nero | 250mila euro non dichiarati al Fisco

Le indagini della Guardia di Finanza di Lodi hanno portato alla luce due influencer di OnlyFans che avrebbero percepito circa 250mila euro non dichiarati al Fisco. I proventi derivavano da abbonamenti e donazioni, evadendo l’IVA attraverso i propri conti correnti. Questa scoperta evidenzia le criticità legate alla fiscalità nel settore delle piattaforme digitali e l’importanza di un’adeguata compliance fiscale.

Dalle indagini della guardia di finanza di Lodi è emerso che avrebbero percepito proventi derivanti da canoni mensili di abbonamento dei propri follower e "donazioni" sui propri conti correnti evadendo l'Iva. E intanto negli Usa si pensa alla "tassa sul vizio" Il Fisco non perdona. Neanche le star di OnlyFans. Lo sanno bene due influencer di Lodi scoperte nel corso di un'indagine per evasione: non avrebbero dichiarato 250mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno concluso due attività ispettive a carattere fiscale nei confronti delle due creator, note su OnlyFans, piattaforma online di diffusione di contenuti per adulti, riuscendo a ricostruire i relativi guadagni, percepiti nel tempo, pari a oltre 250mila euro, derivanti dalla diffusione di contenuti sul web, senza tuttavia dichiararli all'Agenzia delle Entrate.

