Cybercrime e pirateria audiovisiva | indagini a Catania perquisizioni in Italia e in Europa Giro da un milione al mese

La polizia sta portando avanti un’ampia operazione contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura di Catania. Le forze dell’ordine stanno effettuando perquisizioni in diverse città italiane ed europee, nel tentativo di sgominare un giro da oltre un milione di euro al mese. L’indagine coinvolge diverse persone e mira a fermare un’attività illegale che mina il settore audiovisivo.

Un vasta operazione della polizia contro il cybercrime, e in particolare la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, è in corso in Italia e in Europa. Perquisizioni e sequestri sono eseguiti da personale della polizia postale in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol e col supporto della rete operativa @On. Indagati sono decine di appartenenti a un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Polizia di Stato ha avviato un’ampia operazione contro la pirateria audiovisiva.

