Pioggia e vento | confermato il codice giallo
La Toscana si prepara a una notte difficile. La Protezione civile ha confermato il codice giallo per pioggia e vento, in vigore fino a mezzanotte. La perturbazione in transito ha portato acqua e raffiche che continuano a mettere in allerta le zone più a rischio. Le autorità invitano i cittadini a restare vigili e a evitare spostamenti non necessari.
Continua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato l’allerta meteo con codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 gennaio, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la regione e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Una perturbazione interesserà la Toscana, portando pioggia e vento forte dalla sera di oggi, 27 gennaio.
