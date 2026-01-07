Ondata di aria artica allarme gelo Meteo Italia la nuova allerta della Protezione civile | le regioni interessate

La Protezione civile ha emesso un'allerta gelo a causa di un’ondata di aria artica che interessa diverse regioni italiane. L’inverno prosegue con condizioni meteorologiche instabili, caratterizzate da frequenti perturbazioni e temperature molto basse. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per adottare le precauzioni necessarie e garantire la sicurezza nelle aree coinvolte.

L’inverno continua a scandire il ritmo delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con una fase dominata da frequenti passaggi perturbati e da masse d’aria fredda che mantengono il quadro instabile. Il contesto generale resta quindi improntato a una marcata variabilità, tipica di questo periodo dell’anno. Il maltempo continua a interessare il Centro-Sud per il transito di nuove perturbazioni e per l’arrivo di aria fredda di origine artica. Piogge e venti intensi stanno colpendo soprattutto le regioni meridionali. Alla luce delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di giovedì 8 gennaio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Maltempo: fra le regioni oggi in allerta per temporali la Puglia, centrosud della regione in codice arancione Protezione civile, previsioni meteo Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’Europa nella morsa del gelo: l’aria artica punta l’Italia; Freddo, anzi freddissimo. Possibili nevicate alla Befana e nel fine settimana; Gennaio 2026: l’Europa sotto un’ondata di freddo artico che va oltre le normali stagioni invernali; Vicentino nella morsa del freddo: fiocchi martedì, gelo diffuso da metà settimana. Una saccatura di aria artica investirà il Mediterraneo fino all’8 gennaio: sull’isola attese piogge, forti venti e fiocchi nelle aree interne - Una saccatura di aria artica investirà il Mediterraneo fino all’8 gennaio: sull’isola attese piogge, forti venti e fiocchi nelle aree interne ... lanuovasardegna.it

Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo - L'irruzione di aria artica porterà un brusco calo delle temperature con piogge, temporali e neve fino in pianura nel Nord Italia ... ilfattoquotidiano.it

Gennaio 2026: l’Europa sotto un’ondata di freddo artico che va oltre le normali stagioni invernali - Dopo anni di inverni spesso miti o poco dinamici, l’Italia e gran parte dell’Europa stanno affrontando un evento meteorologico di rilievo: un’ondata di ar ... etrurianews.it

METEO COSENZA | Nuova ondata di maltempo che durerà almeno fino a domenica. Aria fredda di origine polare apporterà un consistente calo delle temperature. Ecco le previsioni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.