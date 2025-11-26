Abn Amro taglia 5.200 posti di lavoro tra intelligenza artificiale e pensionamenti
Entro il 2028 tagli del personale per 5200 unità. È così che Marguerite Berard, Ceo di Abn Amro augura il Buon Natale ai suoi dipendenti. Le avvisaglie di una simile riduzione di posti di lavoro c’erano già state qualche settimana fa. Il 3 novembre di quest’anno sono state licenziate 67 persone del team sostenibilità, il comparto di analisi degli impatti sociali e ambientali dell’azienda. E non è mai buon segno quando un’azienda smette di investire sulle indagini sul suo operato per renderlo adatto alle sfide della modernità. In meno di 3 anni la terza banca dei Paesi Bassi licenzierà personale in tutte le divisioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
