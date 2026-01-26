L' intelligenza artificiale taglia più posti di lavoro di quanti ne crea ma garantisce maggiore produttività

L'intelligenza artificiale sta modificando il mercato del lavoro, con un impatto che in alcuni casi comporta la perdita di posti di lavoro. In particolare, in Gran Bretagna, si registra una situazione in cui le nuove tecnologie garantiscono una maggiore produttività, ma allo stesso tempo riducono le opportunità occupazionali. È importante analizzare questi effetti per comprendere le sfide e le opportunità che l'innovazione porta nel contesto lavorativo.

L'intelligenza artificiale sta facendo perdere alla Gran Bretagna più posti di lavoro di quanti ne crei. A testimoniare il calo dell'occupazione la ricerca elaborata da Morgan Stanley. Il Regno Unito è la più colpita tra le grandi economie globali. Oltre un quarto dei britannici teme di perdere il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni. Secondo lo studio della banca d'investimento, le aziende inglesi hanno riferito che l'AI ha causato negli ultimi 12 mesi la perdita dell'8% dei posti di lavoro, il tasso più alto tra Stati Uniti, Giappone, Germania e Australia. La ricerca, condivisa con Bloomberg, ha intervistato imprese che utilizzano l'intelligenza artificiale da almeno un anno in cinque settori: beni di consumo di base e vendita al dettaglio, immobiliare, trasporti, apparecchiature sanitarie e automobili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

