Pino Daniele non muore mai Gonzalo Rubalcaba | È speciale perché è partito dalle sue radici e ha parlato a tutti

Gonzalo Rubalcaba ha deciso di dedicare un nuovo album a Pino Daniele, il grande cantautore napoletano scomparso. Il pianista latin jazz ha coinvolto artisti di Napoli per realizzare un progetto che celebra le radici di Daniele e il suo modo di parlare a tutti. L’album è un omaggio diretto, nato dall’amore per la musica e dalla voglia di mantenere vivo il suo ricordo.

Il pianista latin jazz Gonzalo Rubalcaba ha dedicato un album a Pino Daniele: un progetto speciale con artisti napoletani per rendere omaggio al cantautore napoletano. Ecco l'intervista.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pino Daniele

Roberta Tondelli rende omaggio a Pino Daniele con “Ammore scumbinato”, un album di cover che unisce il sound smooth jazz alle radici napoletane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Gonzalo Rubalcaba - Gonzalo Plays Pino (Making of) | part 2

Ultime notizie su Pino Daniele

Argomenti discussi: Mirodimare canta il tempo rubato: Pino Daniele è un pilastro, Daniela Di Maggio non vuole far morire ancora ?Giogiò. Sanremo? Sarebbe...; Al PalaBarTino risuona la musica di Pino Daniele con uno speciale tributo; Morto Ralph Towner, maestro del jazz e fondatore degli Oregon che visse a Palermo.

Pino Daniele non muore mai, Gonzalo Rubalcaba: È speciale perché è partito dalle sue radici e ha parlato a tuttiIl pianista latin jazz Gustavo Rubalcaba ha dedicato un album a Pino Daniele: un progetto speciale con artisti napoletani per rendere omaggio al cantautore ... fanpage.it

Alessandro Siani e Pino Daniele: Se Maradona è stata la mano di Dio, Pino è stata la sua voceAlessandro Siani ha da poco compiuto 50 anni (è nato il 17 settembre del 1975). Nei compleanni a cifra piena capita di ricordare tanti fatti della vita; a lui è successo di dover salire su un palco ... fanpage.it

"Credo che la musica di Pino Daniele sia resa speciale da ciò che rende speciale ogni creazione artistica: il fatto che, pur essendo un'opera che contiene elementi della radice culturale del compositore, allo stesso tempo diventa qualcosa che va oltre la propri - facebook.com facebook