Roberta Tondelli omaggia Pino Daniele con Ammore scumbinato | smooth jazz radici napoletane e un album di cover in arrivo
Roberta Tondelli rende omaggio a Pino Daniele con “Ammore scumbinato”, un album di cover che unisce il sound smooth jazz alle radici napoletane. La sua reinterpretazione di un brano meno noto rispetta l’anima dell’originale, offrendo un’interpretazione originale e raffinata. Questo progetto rappresenta un omaggio sobrio e rispettoso a uno dei più grandi artisti italiani, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione.
C’è un modo elegante (e per niente scontato) di rendere omaggio a un gigante come Pino Daniele: scegliere un brano non inflazionato, rispettarne l’anima e allo stesso tempo avere il coraggio di farne una versione davvero personale. È quello che fa Roberta Tondelli con “Ammore scumbinato”, uscito in radio a dicembre: un tributo che arriva nel decimo anniversario della scomparsa di Pino, ma che nasce soprattutto da un legame profondo con la sua musica, maturato nel tempo fino a diventare una scelta inevitabile. Perché proprio “Ammore scumbinato”. La selezione del brano non è stata casuale. Roberta racconta di aver valutato più canzoni prima di decidere, proprio per evitare l’effetto “cover già sentita” e un omaggio che sembrasse soltanto un’operazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Approfondimenti su roberta tondelli
Breathe, il nuovo album dei Cappuccio Collective Smooth tra smooth jazz e pop
Daniele e Mango: i due Pino e l?album insieme mai inciso
Daniele e Mango sono due artisti italiani, entrambi nati nel Sud e scomparsi a breve distanza.
Ultime notizie su roberta tondelli
In anteprima il video Ammore Scumbinato di Roberta TondelliMilano, 18 dic. (askanews) - In anteprima il videoclip del nuovo singolo Ammore Scumbinato il nuovo singolo di Roberta Tondelli. Il brano è una raffinata reinterpretazione della canzone di Pino ... quotidiano.net
Roberta Tondelli - Arya. Roberta Tondelli · Ammore scumbinato. Il calore della sala, il rumore dei sogni che si realizzano Stay tuned S.M. Project Studio . . . . . . . . . . . . . . . #newalbum #studiolife #recordingstudio #musicanuova #studiotime #produ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.