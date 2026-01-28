Pino Daniele non muore mai Gonzalo Rubalcaba | È speciale perché è partito dalle sue radici e ha parlato a tutti

Pino Daniele non muore mai. A ricordarlo è il pianista Gustavo Rubalcaba, che ha dedicato un album a lui, con artisti napoletani. Rubalcaba dice che Daniele è speciale perché ha radici profonde e ha saputo parlare a tutti. Il progetto vuole celebrare la sua musica e il suo spirito, anche dopo la sua scomparsa.

Il pianista latin jazz Gustavo Rubalcaba ha dedicato un album a Pino Daniele: un progetto speciale con artisti napoletani per rendere omaggio al cantautore napoletano. Ecco l'intervista.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

