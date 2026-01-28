Pino Daniele non muore mai Gonzalo Rubalcaba | È speciale perché è partito dalle sue radici e ha parlato a tutti

Pino Daniele non muore mai. A ricordarlo è il pianista Gustavo Rubalcaba, che ha dedicato un album a lui, con artisti napoletani. Rubalcaba dice che Daniele è speciale perché ha radici profonde e ha saputo parlare a tutti. Il progetto vuole celebrare la sua musica e il suo spirito, anche dopo la sua scomparsa.

Il pianista latin jazz Gustavo Rubalcaba ha dedicato un album a Pino Daniele: un progetto speciale con artisti napoletani per rendere omaggio al cantautore napoletano. Ecco l'intervista.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pino Daniele È deciso: “Napule è” di Pino Daniele avrà una targa in via Partenope, lì dove è stata composta Roberta Tondelli omaggia Pino Daniele con “Ammore scumbinato”: smooth jazz, radici napoletane e un album di cover in arrivo Roberta Tondelli rende omaggio a Pino Daniele con “Ammore scumbinato”, un album di cover che unisce il sound smooth jazz alle radici napoletane. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Gonzalo Rubalcaba - Gonzalo Plays Pino (Making of) | part 2 Ultime notizie su Pino Daniele Argomenti discussi: Mirodimare canta il tempo rubato: Pino Daniele è un pilastro, Daniela Di Maggio non vuole far morire ancora ?Giogiò. Sanremo? Sarebbe...; Al PalaBarTino risuona la musica di Pino Daniele con uno speciale tributo; Morto Ralph Towner, maestro del jazz e fondatore degli Oregon che visse a Palermo. Al PalaBarTino risuona la musica di Pino Daniele con uno speciale tributoBARI - Venerdì 23 gennaio, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il live Pino Daniele Tribute Duo, un progetto interamente dedicato alla musica del grande cantautore napoletano ... giornaledipuglia.com Tutto è possibile: Geolier apre il suo nuovo album con la voce inedita di Pino Daniele e sfida il destinoUn duetto impossibile che diventa realtà: il brano-manifesto di Geolier intreccia un inedito di Pino Daniele, la lingua napoletana e un racconto di resilienza che dà il tono all’intero disco ... lasicilia.it Pino Daniele Dove tutto ha senso c’è Sentimento. Pino Daniele · Notte che se ne va (2017 Remaster). Notte che vene notte che va Esce stu' juorno a chi amma aspettà Notte 'e chi sta pensanno a Dio 'E chi se venne a vita mia! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.