Le pillole di Polly | recensione di Il nido del corvo di Piergiorgio Pulixi

Le pillole di Polly: recensione di “Il nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi Ambientato in Sardegna, “Il nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi offre un noir intenso e coinvolgente. La narrazione si sviluppa tra paesaggi selvaggi e atmosfere misteriose, riflettendo la complessità dei personaggi e del contesto. Un romanzo che unisce suspense e introspezione, contribuendo a consolidare il talento dell’autore nel rappresentare la natura e l’animo umano.

La Sardegna è una grande madre, che coccola i propri figli attraverso la bellezza selvaggia ed incontaminata della sua natura. A volte, però, deve rassegnarsi a vederli soffrire senza poterli aiutare. È così per Angela Floris, una giovane donna scomparsa da sei mesi, il cui cellulare si riaccende misteriosamente nella zona della Penisola del Sinis. Vengono incaricati del caso l’ispettrice Viola Zardi e il vice ispettore Daniel Crobu, che si precipitano verso il posto dove lo smartphone di Floris è risultato di nuovo attivo. Lungo la strada, le acque dello stagno di Mistras e i fenicotteri che fanno capolino tra le canne si trasformano in testimoni involontari della tragedia che incombe sui due poliziotti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Il nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi Leggi anche: Le pillole di Polly: recensione di “Se i gatti potessero parlare” di Piergiorgio Pulixi Leggi anche: Le pillole di Polly: recensione di “Il club dei delitti del giovedì” di Richard Osman La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le pillole di Polly: recensione di “Il nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi - La Sardegna è una grande madre, che coccola i propri figli attraverso la bellezza selvaggia ed incontaminata della sua natura. romadailynews.it Pillole di Genova&Genoa della Famiglia DeRossi-Ferberbaum di Sarah Felberbaum - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.