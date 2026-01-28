piccoli infortunato fiorentina in emergenza in attacco a napoli

La Fiorentina arriva a Napoli in piena crisi offensiva. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como, la squadra viola si ritrova senza molte soluzioni in attacco e deve affrontare una partita difficile con pochi punti di riferimento in avanti. La situazione si fa complicata per i toscani, già sotto pressione in questa stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Fiorentina non solo sconfitta per l’ennesima volta in questa sua tribolata stagione (il 3-1 subito stasera contro il Como è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia), ma anche sempre più in emergenza in attacco. Oltre che con i problemi alla caviglia di Moise Kean, Paolo Vanoli deve fare i conti anche con l’infortunio riportato questa sera da Roberto Piccoli: il centravanti viola, autore dell’iniziale 1-0 per la sua squadra, ha dovuto lasciare il campo poco dopo un’ora per un risentimento all’adduttore della coscia destra. Nelle prossime ore Piccoli si sottoporrà ad accertamenti per constatare l’entità dell’infortunio muscolare: sabato prossimo il tecnico viola rischia fortemente di presentarsi a Napoli senza un centravanti di ruolo considerando che in questa sessione di mercato Dzeko è stato ceduto allo Schalke 04. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

