Roma emergenza finita in attacco | riecco Ferguson E Dybala punta il Napoli
Anche Bailey potrebbe recuperare e partire dalla panchina per la sfida di domenica con la Cremonese . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Sono grata a Fanpage.it per l'opportunità di fare chiarezza sull'importante lavoro che la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale svolge ogni giorno nell emergenza sfratti e sgomberi. ?Abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno. ?Nell'intervista ho spi - facebook.com Vai su Facebook
Roma, l'emergenza è a centrocampo bit.ly/47FR5Nh #AsRoma Vai su X
Roma, emergenza finita in attacco: riecco Ferguson. E Dybala punta il Napoli - Ma Gasperini, alla ripresa di una campionato che vede la Roma dominare la classifica insieme all’Inter, avrà a piena di ... Segnala msn.com
Roma, buone notizie dall’attacco: a Glasgow la risposta è stata positiva. Ora contro l’Udinese in campionato… - Roma, vittoria di carattere a Glasgow: l’attacco d’emergenza trascina i giallorossi. Da calcionews24.com
FANTACALCIO ROMA. Lungo stop per Dovbyk: è emergenza in attacco per Gasperini! Ecco i tempi di recupero - Artem Dovbyk ha riportato una lesione al retto femorale in seguito all’infortunio muscolare accusato durante la sfida di ieri contro l’Udinese. Come scrive msn.com