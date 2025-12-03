Milan in emergenza | infortunato Fofana Maignan rinnova? Novità su Thiago Silva
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, mercoledì 03 dicembre 2025: tra numerose dichiarazioni e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Simulazione di emergenza sul ghiaccio a Milano per preparare medici e soccorritori ai Giochi 2026. - facebook.com Vai su Facebook
Attimi di paura a bordo dell’aereo che portava gli azzurri al gran gala del calcio a Milano. Atterraggio di emergenza per una spia difettosa che segnalava la mancata apertura del carrello. Tutto si è risolto solo con un po’ di ansia… Vai su X
@ML – Infortunio Fofana, problema muscolare: quante partite salta - Fofana si è infortunato durante l'allenamento: problema muscolare per lui, ecco quante partite salta. Scrive milanlive.it
Milan, si ferma Fofana: problema all’adduttore per il francese - Infortunio all’adduttore per il centrocampista francese, che salterà sicuramente le sfide contro la Lazio in Coppa Italia e il Torino nel Monday Night Match del prossimo ... Segnala gianlucadimarzio.com
FLASH | Milan, che tegola per Allegri: si ferma Fofana! - Infortunio Fofana – Brutte notizie per il Milan allenato da Massimiliano Allegri che domani, giovedì 4 dicembre, sarà ospite della Lazio nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia ( ... Lo riporta fantamaster.it
Infortunati Milan | Pulisic, Gimenez, Fofana e Athekame: le novità - 0 sulla Lazio, ha già rivolto l’attenzione al nuovo ... Scrive fantamaster.it
Milan, Allegri: "Fofana out anche con il Torino, Pulisic è recuperato. Curioso per Jashari" - Milan, Allegri alla vigilia della sfida contro la Lazio di coppa Italia fa il punto sugli infortunati ... Come scrive msn.com
Milan, si ferma Fofana: cosa filtra sull'infortunio, quante partite può saltare - Problema all'inguine, dopo una ripartenza di una cinquantina di metri, per il centrocampista francese ... Si legge su msn.com