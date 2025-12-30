Novara accoltella e picchia violentemente la moglie

A Novara, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, la polizia ha arrestato un uomo dopo aver intervenuto in seguito a una richiesta di aiuto. La donna coinvolta, nata nel 1994 e cittadina turca, aveva subito violenze fisiche e un'aggressione con arma da taglio. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la vittima e di fermare l’autore dell’aggressione.

È finito in manette per aver picchiato e accoltellato la moglie.È successo nella notte tra il 27 e il 28 dicembre a Novara, quando la polizia è intervenuta nei pressi di via Ranzini dopo una richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa da parte di una donna, classe 1994 e cittadina turca.

