Piazza Enrico De Nicola | ruba un telefono e aggredisce gli agenti Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nella centralissima Piazza Enrico De Nicola, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato un telefono e aggredito gli agenti intervenuti. Il 56enne napoletano, noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato fermato dopo un tentativo di fuga, seguito da un rapido intervento delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia l’attenzione delle autorità nel garantire la sicurezza nelle aree pubbliche della città.

Sorpreso mentre borseggia una donna: bloccato dopo un tentativo di fuga. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina impropria. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, hanno notato un soggetto che, con fare circospetto, stava seguendo una donna; lo stesso, in quei frangenti, le ha sfilato il cellulare dalla borsa. Pertanto, i poliziotti sono tempestivamente intervenuti, ma il soggetto, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga scagliandosi contro di loro, finché non è stato bloccato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

