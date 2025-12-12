rimodulazione ztl nel centro storico plauso dei commercianti casertani

La recente rimodulazione degli orari della zona a traffico limitato nel centro storico di Caserta ha suscitato un positivo riscontro tra i commercianti di corso Trieste e via Gasparri. Questa modifica mira a favorire una migliore fruibilità delle aree commerciali, promuovendo un ambiente più vivibile e accessibile per residenti e visitatori.

Rimodulazione degli orari della zona a traffico limitato, plauso dei commercianti di corso Trieste e via Gasparri. Qualche malumore invece in via Pollio e piazza Duomo. Confcommercio Caserta ha accolto con soddisfazione la deliberazione con la quale i commissari prefettizi hanno revocato il dispositivo di ztl nella fascia diurna in alcune strade del centro storico e spera che ora vengano accolte anche le altre proposte avanzate dall'associazione di categoria che ha fatto sue le istanze di molti esercenti della città. Tra queste la revoca della ztl, nelle ore mattutine, in via Pollio e piazza Duomo, la riapertura dei parcheggi chiusi – nello specifico quello interrato di piazza Carlo di Borbone e l'ex caserma Pollio di via Vittorio Veneto – e una maggiore tolleranza da parte della polizia urbana per le soste brevi in prossimità dei locali commerciali.

