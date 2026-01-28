Piano del Colore | arriva l' approvazione all' unanimità del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale di Francavilla Fontana ha dato il via libera all’unanimità al Piano del Colore. Dopo mesi di discussioni, la delibera passa senza opposizioni e permette di avviare i lavori per rinnovare l’aspetto del centro storico e delle zone urbanizzate. La decisione arriva dopo una lunga attesa e coinvolge diversi quartieri della città. Ora si attende l’avvio degli interventi e la realizzazione del nuovo piano urbanistico.

FRANCAVILLA FONTANA - Con l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio comunale, Francavilla Fontana si dota del Piano del Colore. Si tratta di uno strumento tecnico-regolamentare che disciplina in modo organico gli interventi sulle facciate degli edifici, estendendo i propri effetti non solo al centro storico ma all'intero territorio comunale, come integrazione delle norme urbanistiche vigenti. Poi, l'assessore Attanasi spiega che "il voto unanime rappresenta un segnale importante di condivisione su un tema che incide direttamente sulla qualità dello spazio pubblico e sull'identità visiva della città.

