Consiglio comunale compatto al fianco dei precari del Cnr | approvata all' unanimità la mozione per la stabilizzazione

Pisatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 4 dicembre una delegazione dei lavoratori precari dell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa, insieme ai propri rappresentanti sindacali, ha partecipato al Consiglio comunale per presentare una mozione a sostegno del percorso di stabilizzazione del personale. L’Area della ricerca di Pisa ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

