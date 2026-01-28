Pianeta Diabetologia Il reparto cresce l’ambulatorio apre per snellire le code

Anche l' ambulatorio endocrinologico apre alle visite del fine settimana per snellire le liste di attesa. La Diabetologia dell'Ast di Fermo cresce, il reparto diretto da Paola Pantanetti si occupa sì del diabete (mellito tipo 1, tipo 2, gestazionale) ma anche di malattie endocrino-metaboliche e di nutrizione clinica artificiale. Per individuare eventuali complicanze associate al diabete, il paziente viene sottoposto ad esami come l'elettrocardiogramma o gli screening retinici e del piede. Il reparto segue con grande attenzione il paziente ed è costantemente aggiornato anche sugli sviluppi farmacologici e, al contempo, sulle avanguardie tecnologiche potenziando anche il multilinguismo per raggiungere e comunicare al meglio anche con pazienti stranieri.

