Pharrell Williams è stato nominato cavaliere della Légion d’Honneur

Pharrell Williams riceve la più alta onorificenza francese. Il cantante e produttore americano è stato nominato cavaliere della Légion d’Honneur direttamente dal presidente Emmanuel Macron. È un riconoscimento che arriva dopo una carriera di successo e influente nel mondo della musica. Williams ha accettato l’onorificenza con entusiasmo, sottolineando il legame speciale con la Francia.

Pharrell Williams ha ricevuto direttamente da Emmanuel Macron la Légion d'Honneur, la più alta onorificenza della Francia. La cerimonia d'investitura si è svolta in forma privata nel Jardin d'Hiver dell' Eliseo, dove alcune delle più influenti personalità del mondo della moda e delle arti si sono riunite per assistere alla nomina del neo cavaliere. Il "cavaliere" Pharrell Williams, tra musica, moda e impegno sociale. «Caro Pharrell, tu sei il nostro Consiglio di pace personale, perché porti sempre pace, conforto e speranza in Francia, in America, in tutto il mondo. Ovunque si ascolti la tua musica», ha esordito il presidente francese.

