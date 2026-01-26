Pharrell Williams insignito della Légion d’honneur da Emmanuel Macron

Pharrell Williams è stato insignito della Légion d’Honneur da Emmanuel Macron, in riconoscimento del suo contributo alla cultura e all’arte. La cerimonia si è svolta a pochi giorni dalla sua ultima sfilata per Louis Vuitton, sottolineando il suo ruolo di figura influente nel mondo della moda e della musica. Questo riconoscimento rappresenta un importante riconoscimento internazionale del suo percorso professionale.

A tre giorni esatti dalla sua ultima sfilata per Louis Vuitton, Pharrell Williams ha ricevuto dalle mani di Emmanuel Macron la Légion d'Honneur, la più alta onorificenza francese. La cerimonia, tenutasi in forma privata nel Jardin d'Hiver dell'Eliseo, ha riunito alcune delle più importanti personalità del mondo della moda e delle arti per celebrare la carriera di un uomo da sempre riconosciuto per la sua creatività eclettica, capace di muoversi al crocevia di tutte le discipline artistiche. 2026-01-23 ( 266506) Remise des insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur à Pharrell WILLIAMS. © Laurent Blevennec Présidence de la République Laurent BLEVENNEC Secondo quanto riportato da estratti esclusivi di Vanity Fair France, il Presidente francese avrebbe aperto il suo discorso rivolgendosi a Pharrell con parole cariche di stima: «Caro Pharrell, tu sei il nostro Consiglio di pace personale, perché porti sempre pace, conforto e speranza in Francia, in America, in tutto il mondo.

